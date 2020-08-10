رئيس بيلاروس يعلن بأن الإنترنت في البلاد مفصول من الخارج

علّق رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، على انقطاع الإنترنت في البلاد، بأنه لم يتم بمبادرة من السلطات وإنما من الخارج.

وقال لوكاشينكو في لقاء صحفي، بأن المختصين يعملون على معرفة المسبب وراء انقطاع الإنترنت، قائلا: "شخص ما يتشوق للنزول إلى الشارع. ومن الخارج يقومون بتعطيل الإنترنت الأمر الذي يؤدي لإثارة السكان، والمختصون يعملون على معرفة الجهات التي تسببت وراء قطعه"، بحسب ما نقلت وكالة "بلتا".

وبحسب تصريحات لوكاشينكو، فإن هناك من يحاول الضغط على بيلاروس، قائلا: "إنهم يتصرفون بطريقة هجينة في جميع الاتجاهات. ولكننا سنصمد".

وتعاني شبكة الإنترنت والمواقع الإلكترونية في بيلاروس من صعوبات في الوصول إلى بعض المواقع، بالإضافة لمشاكل في مواقع التواصل الاجتماعي.

فبحسب ما ذكر مراسل "سبوتنيك"، فإن هناك صعوبة في الوصول إلى بعض المواقع الإلكترونية، بالإضافة لعمل المواقع الحكومية بشكل متقطع.

كما أصبح موقع التواصل الاجتماعي "تلغرام" خارج الخدمة.

وبحسب ما نقل المراسل، فإن وزارة الاتصالات والمعلوماتية في البلاد لم تعلق على هذه المشاكل التي بدأت بشكل جزئي يوم الأحد 9 أغسطس/آب، خلال فترة الانتخابات الرئاسية.