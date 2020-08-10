سلطات باريس تفرض ارتداء الكمامة في عدة مناطق

بدأت سلطات العاصمة الفرنسية باريس، اليوم الاثنين، تطبيق قرار فرض ارتداء الكمامة في عدة مناطق، لمنع تفشي فيروس كورونا.

وينطبق القرار على كل من يزيد عمره عن 11 عاما وفي المناطق المزدحمة كضفتي نهر السين والأسواق المفتوحة.

وذكرت وسائل إعلام فرنسية أن الشرطة نشرت لائحة جاء فيها أن القرار يغطي 100 شارع ومنطقة، لكنها لا تضم مزارات سياحية بارزة مثل برج إيفل وقوس النصر.

وكانت السلطات قد فرضت، في وقت سابق، ارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة العامة في البلاد.

وتشهد فرنسا ارتفاعا في معدلات الإصابة بفيروس كورونا، حيث وصلت آخر حصيلة إصابات يومية جديدة إلى ما يزيد عن ألفي حالة.