إيران: المسؤولون الأمريكيون مثل فريق كرة قدم مهزوم

قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، إن بلاده لا تعير أهمية لتغيير المسؤولين الأمريكيين المكلفين بشؤون الجمهورية الإسلامية.

ووصف موسوي حال المسؤولين الأمريكيين بحال "فريق كرة قدم مهزوم إذ يبدأ بتغيير لاعبيه في محاولة لتغيير النتيجة"، وذلك تعليقا على استقالة ممثل واشنطن الخاص بالشؤون الإيرانية، براين هوك.

وسخر موسوي من مزاعم بعض المسؤولين الأمريكيين بأن إيران تتدخل بالانتخابات الأمريكية، مؤكدا أن طهران لا تعير أهمية للأشخاص والتيارات والأحزاب الداخلية في أمريكا بل تراقب سلوكهم ومواقفهم تجاه إيران، بحسب وكالة "إرنا" الإيرانية.

وتابع موسوي "لقد اختبرنا خلال الأربعين عاما الماضية إدارات أمريكية مختلفة وكلها فشلت في الاختبار، وبالتالي لا فرق لدى إيران أي حزب أمريكي سيحكم، ومن هنا لا تهمنا كثيرا نتيجة الانتخابات الأمريكية".