لوكاشينكو: تم قمع أعمال الشغب في بيلاروس بلطف

ونقلت وكالة "بيلتا" الحكومية عن لوكاشينكو قوله اليوم الاثنين :"تصرف رجال إنفاذ القانون برفق، واضطروا لاستخدام الرصاص المطاطي عندما أراد المتظاهرون اقتحام قسم شرطة العاصمة وهاجموا شرطيًا".
— TUT.BY (@tutby) August 10, 2020
وأشاد لوكاشينكو بعمل الشرطة في قمع المتظاهرين ليلة أمس، وقال: "لقد أدخلنا الجيش وجهاز الأمن فقط لإجلاء اللجان الانتخابية. ما ذنبهم؟ ما مسؤولية المعلمين والأطباء الذين نظموا الانتخابات؟ كانت هناك 33 لجنة - قمنا بإجلائهم دون أية مشاكل. عملنا بشكل سريع على فرز الأصوات في مراكز الاقتراع وعملنا على استقرار الوضع".
— TUT.BY (@tutby) August 10, 2020
وفاز ألكسندر لوكاشينكو في الانتخابات الرئاسية في بيلاروس، التي جرت يوم أمس الأحد، بحصوله على نسبة 80.23 % من الأصوات، حسب النتائج الأولية التي قدمتها لجنة الانتخابات المركزية اليوم الاثنين.
فقد حصل لوكاشينكو، الذي يحكم البلاد منذ عام 1994، على نسبة 80.23% من الأصوات، حسب النتائج الأولية المقدمة رسميا من قبل اللجنة المركزية للانتخابات ،فيما حصلت أقوى منافسيه سفيتلانا تيخانوفسكايا زوجة المدون المحتجز سيرغي تيخانوفسكي على 9.9 % .
بدأت الاحتجاجات الجماهيرية في مينسك ومدن أخرى في بيلاروس بعد الانتهاء من التصويت في الانتخابات الرئاسية.
— TUT.BY (@tutby) August 9, 2020
وأكد مركز "فياسنا" لحقوق الإنسان في بيلاروس، أنه حتى الساعة 3 من صباح اليوم الاثنين، اعتقلت قوات الأمن أكثر من 140 شخصًا خلال الاحتجاجات.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)