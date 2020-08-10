الخارجية الألمانية: لدى برلين اهتمام متزايد بالحوار مع روسيا بشأن الحد من التسلح

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، كريستوفر برغر، إن برلين تعرب عن اهتمامها الشديد بالحوار مع موسكو بشأن الحد من التسلح.

برلين- سبوتنيك. قال برغر في مؤتمر صحفي اليوم الإثنين:

"من المهم بالنسبة لنا عدم كسر خيط الحوار مع موسكو في الأوقات الصعبة، وتحديداً في العلاقات الثنائية... هناك مواضيع على جدول الأعمال الدولي: الصراع في شرق أوكرانيا، والصراع في ليبيا، والقضايا الملحة للحد من التسلح، التي نعرب عن اهتمامنا المتزايد بالبقاء فيها. في حوار مع روسيا ونتوقع من روسيا تأثيرا بناء على العالم".

هذا وأفادت وزارة الخارجية الألمانية في وقت سابق، عن زيارة عمل لرئيس الدائرة، هيكو ماس، إلى روسيا في 11 أغسطس، حيث سيزور موسكو وسان بطرسبورغ، ويعقد محادثات مع نظيره الروسي سيرغي لافروف.

من جانبها، قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، إن الوزير سيرغي لافروف سيناقش خلال محادثات 11 أغسطس مع نظيره الألماني عددًا من القضايا الدولية، من بينها الصراع في أوكرانيا والأزمة في ليبيا والوضع الحالي في سوريا.