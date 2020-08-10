إيران: بعض دول مجلس التعاون الخليجي لا علم لها برسالته للأمم المتحدة

وصف مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية، رسالة الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي إلى الأمم المتحدة بشأن إيران، بأنها "مزيفة واحتيال واضح".

وقال محسن بهاروند، بحسب وكالة "فارس" الإيرانية: "هذا تزوير واحتيال واضح، قام شخصان في نيويورك بإعداد خطاب وإرساله إلى الأمم المتحدة نيابة عن الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج الفارسي، ومع ذلك فإن بعض أعضاء مجلس التعاون الذين وردت أسماؤهم في الرسالة ليسوا على علم بإرسال مثل هذه الرسالة على الإطلاق".

وكانت دول مجلس التعاون الخليجي الست قد بعثت رسالة إلى الأمم المتحدة تطالب بتمديد حظر التسلح على إيران.

وقالت الأمانة العامة للمجلس، الذي يضم البحرين والكويت وسلطنة عمان وقطر والإمارات والسعودية، في بيان، إن تدخل إيران المستمر في شؤون دول الجوار يجعل التمديد ضروريا.

ومن المقرر أن ينتهي حظر توريد الأسلحة المفروض على إيران حاليا في 18 أكتوبر/ تشرين الأول، بموجب الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران مع قوى عالمية في 2015، وانسحبت منه واشنطن في 2018.