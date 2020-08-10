واعظي: أعضاء مجلس الأمن أمام اختبار كبير تجاه الضغوط الأمريكية

قال مدير مكتب الرئيس الإيراني، محمود واعظي، إن أعضاء مجلس الأمن الدولي هم أمام اختبار كبير لإثبات استقلال صوتهم عن الضغوط الأمريكية.

ونشر واعظي، اليوم الاثنين، تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قال فيها إن "أعضاء مجلس الأمن الدولي هم أمام اختبار كبير لإثبات استقلال صوتهم والرد على ضغوط أمريكا لفرض إرادتها على إيران وانتهاك القرار الأممي 2231 وتقويض الاتفاق النووي".

اعضاي شوراي امنيت در معرض آزموني بزرگ براي نشان دادن استقلال رأي خود و واكنش منفي در قبال فشارهاي رژيم امريكا براي تحميل اراده اش عليه ايران و نقض قطعنامه ٢٢٣١ و فروپاشي برجام قرار دارند. — Mahmoud Vaezi (@Dr_Vaezi) August 10, 2020

​ومن المقرر أن يصوت مجلس الأمن الدولي حول مشروع القرار الأمريكي لتمديد الحظر التسليحي على إيران، الذي ينتهي في أكتوبر المقبل وفق القرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن في العام 2015، إثر التوصل إلى الاتفاق النووي.