الصحة العالمية: الوقت لم يتأخر لوقف تفشي فيروس كورونا

أكدت منظمة الصحة العالمية أن الوقت لم يتأخر وأن هناك فسحة من الأمل وأكثر من أجل وقف والسيطرة على انتشار فيروس كورونا المستجد.

وبحسب وكالة "وام"، دعا الدكتور تيدروس أدهانوم غبريسيوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية خلال مؤتمر صحفي، إلى استمرار الضغط على الفيروس لقمعه.

وأشاد غبريسيوس بالنتائج التى نجحت بعض البلدان فى تحقيقها للسيطرة على الوباء مثل نيوزلندا التى وصلت الآن إلى مائة يوم دون أن تسجل أي حالة إصابة بالفيروس

وقال غبريسيوس: "البلدان التي تشهد عودة لزيادة الحالات في بعض المناطق بعد فتح اقتصادتها وتخفيف القيود عليها معرفة مدى سرعة الاستجابة لتفشي الفيروس وتوخي الحذر الدائم والاستمرار في التعامل بسرعة مع عملية الكشف عن حالات الإصابة والعزل واقتفاء أثر المخالطين إضافة إلى توعية المواطنين بالابتعاد عن الأماكن المكتظة ومراعاة التباعد الاجتماعي والغسيل الدائم لليدين وغيرها".

وشدد المدير العام لمنظمة الصحة على ضرورة أن تكون عودة الطلاب إلى مدارسهم آمنة وأن يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، حرصا على الطلاب والعاملين بالمدارس أيضا.

وأفادت منظمة الصحة العالمية، اليوم، بأن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا حول العالم قد تجاوز 20 مليون حالة بينما بلغت الوفيات نحو 750 ألف حالة وفاة.