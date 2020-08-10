وكالة: غني يوقع مرسوم الإفراج عن الدفعة الأخيرة من سجناء طالبان

قالت تقارير إعلامية إن الرئيس الأفغاني، أشرف غني، وقع اليوم الاثنين، مرسوما بالإفراج عن الدفعة الأخيرة من سجناء اعتبرت حركة طالبان إطلاق سراحهم شرطا لبدء محادثات السلام.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدر بقصر الرئاسة القول "تم توقيعه"، وذلك بعد يوم من توصية المجلس الأعلى للقبائل في أفغانستان والمعروف باسم لويا جيركا بالإفراج عن 400 من سجناء طالبان ممن لهم سجلات حافلة في أعمال العنف حتى يتسنى بدء محادثات السلام في الدوحة.

وقالت طالبان إنه فور الإفراج عن السجناء ستبدأ محادثات السلام في غضون أسبوع بعد تأجيل استمر شهورا منذ توقيع الولايات المتحدة على اتفاق لسحب القوات في فبراير/ شباط الماضي.