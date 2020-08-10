وفد من وزارة الدفاع الأوكرانية يصل إلى تركيا لبحث التعاون في مجال الطائرات

وصل وفد من وزارة الدفاع الأوكرانية إلى تركيا في زيارة عمل، لبحث تطوير التعاون في مجال طائرات دون طيار من طراز "بيرقدار" والاتصالات اللاسلكية.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الأوكرانية، اليوم الاثنين: "في 10 آب / أغسطس، وصل وفد من وزارة الدفاع الأوكرانية برئاسة نائب وزير الدفاع ألكسندر ميرونيوك إلى جمهورية تركيا. ووفقًا لبرنامج الزيارة، سيعقد وفد وزارة الدفاع الأوكرانية اجتماعات مع نائب وزير الدفاع الوطني التركي محسن درا ونائب رئيس مديرية الصناعة الدفاعية سردار ديميريل".

وبحسب البيان: "يخطط الطرفان لمناقشة تطوير التعاون في مجال مركبات جوية غير مأهولة من طراز "بيرقدار، واستيراد معدات الاتصالات اللاسلكية المصنعة من قبل شركة "أسيلسان" التركية المتخصصة في الصناعات الإلكترونية العسكرية".

بالإضافة إلى ذلك، سيزور الوفد الأوكراني مركز تخطيط وتنسيق الرحلات الجوية لقيادة الطيران الحربي التابع للقوات البرية المسلحة التركية من أجل تبادل الخبرات في استخدام الطائرات دون طيار.

وفي كانون الثاني/ يناير 2019، وقع الرئيس الأوكراني السابق بيترو بوروشينكو، صفقة لاستيراد طائرات من دون طيار من تركيا.

وفي آذار/ مارس 2019، أعلن بوروشينكو، تسلم بلاده طائرات "بيرقدار ـ تي بي 2" دون طيار.