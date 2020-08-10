وأضافت الوزارة في بيانها أن "اليونان أظهرت من خلال اتفاق ترسيم الحدود البحرية الذي أبرمته مع مصر أنها غير صادقة في موضوع الحوار معنا".

وتابعت الوزارة "أنقرة لديها القدرة والإمكانات لدحر تحالف الشر المشكل ضدها في البحر المتوسط".

#عاجل |الخارجية التركية: أنقرة لديها القدرة والإمكانات لدحر تحالف الشر المشكل ضدها في البحر المتوسط — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) August 10, 2020

​وجاء بيان الخارجية التركية كأول رد على بيان نظيرتها اليونانية والذي حثت فيه أثينا تركيا، على وقف الأعمال غير القانونية في شرق البحر المتوسط، وأن هذه الأنشطة استفزازية وتقوض السلم والأمن في المنطقة.

وقال بيان الخارجية اليونانية: "لن تقبل اليونان بالابتزاز. وستدافع عن حقوقها السيادية"، بحسب "رويترز".

وأصدرت البحرية التركية، اليوم الاثنين، إخطارا ملاحيا قالت فيه إن السفينة التركية "عروج ريس" ستجري عمليات مسح زلزالي شرقي البحر المتوسط خلال الأسبوعين المقبلين.

أفادت وكالة "رويترز"، بأن هذه الخطوة من المرجح أن تجدد التوتر مع اليونان وهي عضو مثلها في حلف شمال الأطلسي"، مشيرة إلى أن البلدين على خلاف بشأن المطالب المتداخلة بموارد النفط والغاز في المنطقة.

كما أعلنت تركيا "إنذاراً بحرياً إيذاناً ببدء سفينة "أوروتش رئيس" عمليات أبحاث وتنقيب في البحر المتوسط حتى 23 أغسطس/آب الجاري، وذلك حسب قناة "TRT" التركية.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة الماضية، إن "تركيا استأنفت أعمال التنقيب عن الطاقة في المنطقة لأن اليونان لم تف بوعودها بشأن هذه المسألة".