شرطة مكافحة الشغب تطوق الميدان والساحات القريبة من منصة "مينسك - مدينة بطلة"

طوقت شرطة مكافحة الشغب الميدان والساحات القريبة من منصة "مينسك - مدينة بطلة"، حيث نظمت مسيرة للمعارضة في 9 آب/أغسطس، ومساء اليوم الاثنين.

موسكو - سبوتنيك. وتم توجيه قوات كبيرة من الشرطة، القوزاق والحافلات والحافلات الصغيرة، إلى المنطقة.

وتقوم شرطة مكافحة الشغب بدوريات في الممرات القريبة، وقد طوق ممثلوها الساحات المجاورة بالحواجز التي لا يسمح من خلالها بالمرور إلا بعد التفتيش.

ولا تزال حركة مرور السيارات في منطقة المنصة متوقفة. ويقوم بعض سائقي السيارات بدعم المعارضة بإطلاق زمامير سياراتهم.

© Sputnik . Ilya Pitalev مظاهرات حاشدة في بيلاروسيا

وفاز ألكسندر لوكاشينكو في الانتخابات الرئاسية في بيلاروس، التي جرت يوم أمس الأحد، بحصوله على نسبة 80.23 % من الأصوات، حسب النتائج الأولية التي قدمتها لجنة الانتخابات المركزية اليوم الاثنين.

فقد حصل لوكاشينكو، الذي يحكم البلاد منذ عام 1994، على نسبة 80.23% من الأصوات، حسب النتائج الأولية المقدمة رسميا من قبل اللجنة المركزية للانتخابات ،فيما حصلت أقوى منافسيه سفيتلانا تيخانوفسكايا زوجة المدون المحتجز سيرغي تيخانوفسكي على 9.9 % .

واندلعت في العاصمة البيلاروسية ومدن عدة أخرى بعد إغلاق مراكز التصويت عبر البلاد، احتجاجات تحولت إلى صدامات بين المتظاهرين وقوات الأمن.

© Sputnik . Victor Tolochko مظاهرات حاشدة في بيلاروسيا

وأعلن رئيس لجنة التحقيق في بيلاروس، إيفان نوسكيفيتش، أنه تم فتح قضايا جنائية بشأن أعمال شغب وعنف ضد الشرطة، مؤكدا على أن المشاركين في هذه الأعمال قد يواجهون عقوبة السجن لمدة تصل إلى 15 عاما.