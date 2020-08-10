الأمين العام لحلف الناتو يعرب عن قلقه إزاء سير الانتخابات في بيلاروس

أعرب الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، اليوم الاثنين، نيابة عن الحلف، عن قلقه بشأن سير الانتخابات الرئاسية في بيلاروس، بما في ذلك "العنف ضد المتظاهرين السلميين".

بروكسل - سبوتنيك، وقال ستولتنبرغ، في بيان: "أعرب حلفاء حلف الناتو عن قلقهم البالغ بشأن سير الانتخابات الرئاسية في بيلاروس ويدين الناتو العنف ضد المتظاهرين السلميين. ينبغي احترام الحقوق الأساسية، بما في ذلك حرية التعبير والحق في التظاهر السلمي".

وأجريت الانتخابات الرئاسية في بيلاروس، يوم أمس الأحد. ووفقاً للجنة الانتخابات المركزية، فإن رئيس الدولة الحالي، ألكسندر لوكاشينكو، حصل على نسبة 81.35 بالمئة من الأصوات.

واندلعت في العاصمة البيلاروسية ومدن عدة أخرى، بعد إغلاق مراكز التصويت عبر البلاد، احتجاجات تحولت إلى صدامات بين المتظاهرين وقوات الأمن.

وأعلن رئيس لجنة التحقيق في بيلاروس، إيفان نوسكيفيتش، أنه تم فتح قضايا جنائية بشأن أعمال شغب وعنف ضد الشرطة، مؤكدا على أن المشاركين في هذه الأعمال قد يواجهون عقوبة السجن لمدة تصل إلى 15 عاما.