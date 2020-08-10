شرطة مكافحة الشغب تعتقل المعارضين المتجمعين في فندق "يوبيلينايا" في مينسك

بدأت شرطة مكافحة الشغب باعتقال المعارضين المتجمعين في فندق "يوبيلينايا" القريب من منصة "مينسك - مدينة بطلة" والذي بلغ عددهم حوالي 100 شخص.

وقامت شرطة مكافحة الشغب في وقت سابق من اليوم، بتطويق الميدان والساحات القريبة من منصة "مينسك - مدينة بطلة"، حيث نظمت مسيرة للمعارضة في 9 آب/أغسطس، ومساء اليوم الإثنين من المتوقع استمرار الاضطرابات.

وتقوم شرطة مكافحة الشغب بدوريات في الممرات القريبة، وقد طوق ممثلوها الساحات المجاورة بالحواجز التي لا يسمح من خلالها بالمرور إلا بعد التفتيش.

ولا تزال حركة مرور السيارات في منطقة المنصة متوقفة. ويقوم بعض سائقي السيارات بدعم المعارضة بإطلاق زمامير سياراتهم.

وأجريت الانتخابات الرئاسية في بيلاروس في الـ9 من آب/أغسطس الجاري.

وأعلنت رئيسة لجنة الانتخابات المركزية ببيلاروس، ليديا يرموشينا، أنه وفقا للنتائج الأولية للانتخاب الرئاسية في بيلاروس، فقد حصل الرئيس الحالي للبلاد، ألكسندر لوكاشينكو، على نسبة 80.23 بالمئة من الأصوات.

واندلعت في العاصمة البيلاروسية ومدن عدة أخرى بعد إغلاق مراكز التصويت عبر البلاد، احتجاجات تحولت إلى صدامات بين المتظاهرين وقوات الأمن.

وأعلن رئيس لجنة التحقيق في بيلاروس، إيفان نوسكيفيتش، أنه تم فتح قضايا جنائية بشأن أعمال شغب وعنف ضد الشرطة، مؤكدا على أن المشاركين في هذه الأعمال قد يواجهون عقوبة السجن لمدة تصل إلى 15 عاما.