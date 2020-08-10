البيت الأبيض: نشعر بقلق عميق إزاء ما يجري في بيلاروس

أعرب البيت الأبيض، اليوم الاثنين، عن شعوره بالقلق إزاء الاضطرابات المحيطة بانتخابات بيلاروس، مؤكدًا أنه يدرس الوضع الجاري في البلاد الآن.

واشنطن- سبوتنيك . وقالت السكرتيرة الصحفية كايلي ماكناني في إفادة صحفية: "نحن ننظر في ذلك، ونشعر بقلق عميق من الانتخابات الرئاسية في بيلاروس".

وأضافت ماكناني أن البيت الأبيض يحث الحكومة البيلاروسية على السماح للمحتجين بالتجمع السلمي والامتناع عن استخدام القوة.

وبحسب "رويترز" قالت ماكناني إن "القيود الصارمة التي فرضت على وصول المرشحين إلى صناديق الاقتراع، وحظر المراقبين المحليين المستقلين، وترهيب مرشحي المعارضة، ثم احتجاز المتظاهرين السلميين والصحفيين، أمور أفسدت العملية".

أجرت بيلاروس انتخاباتها الرئاسية، يوم الأحد، وحصل الرئيس الحالي ألكسندر لوكاشينكو على 80.23 في المائة من الأصوات. أثارت النتائج احتجاجات حاشدة في البلاد، مما أدى إلى اعتقال 3000 شخص.

وقال مقر حملة سفيتلانا تيكانوفسكايا، المرشحة الأخرى، لوكالة "سبوتنيك" إنه لم يعترف بالنتائج الرسمية، قائلاً إنها فازت بنسبة تتراوح بين 70% و80% من الأصوات.

وبدأت شرطة مكافحة الشغب، مساء اليوم، اعتقال المعارضين المتجمعين في فندق "يوبيلينايا" القريب من منصة "مينسك - مدينة بطلة" والذي بلغ عددهم حوالي 100 شخص.

وجاء ذلك بعد تطويق الميدان والساحات القريبة من منصة "مينسك - مدينة بطلة"، حيث نظمت مسيرة للمعارضة في 9 آب/أغسطس، ومساء اليوم الإثنين من المتوقع استمرار الاضطرابات.

وتقوم شرطة مكافحة الشغب بدوريات في الممرات القريبة، وقد طوق ممثلوها الساحات المجاورة بالحواجز التي لا يسمح من خلالها بالمرور إلا بعد التفتيش.

ولا تزال حركة مرور السيارات في منطقة المنصة متوقفة. ويقوم بعض سائقي السيارات بدعم المعارضة بإطلاق زمامير سياراتهم.