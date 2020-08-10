بيلاروسيا... المرشحة للانتخابات الرئاسية سفيتلانا تيخانوفسكايا بخير

أفادت سبوتنيك بلاروسيا نقلا عن الحزب أن المرشحة للانتخابات الرئاسية في بيلاروسيا سفيتلانا تيخانوفسكايا ظهرت للتواصل.

مينسك- سبوتنيك. ونقلت الوكالة عن مقرها "كل شيء على ما يرام معها".

في وقت سابق، أفاد عدد من قنوات "تيليغرام" أنه يُزعم أن تيخانوفسكايا محتجزة في مقر اللجنة المركزية للانتخابات، حيث ذهبت بعد ظهر يوم الاثنين لتقديم شكوى بشأن نتائج الانتخابات لأعلى منصب حكومي.

وفي وقت لاحق، أعلنت لجنة الانتخابات المركزية في بيلاروسيا لوكالة "سبوتنيك" أن تيخانوفسكايا غادرت مقر اللجنة بعد تقديم شكوى، وغادر جميع الموظفين على الساعة 19.00.

هذا جرت الانتخابات الرئاسية في بيلاروسيا في 9 أغسطس/آب. وبعد إغلاق مراكز الاقتراع في مينسك، بدأت أعمال شغب استمرت حتى الصباح، فيما اعتقلت قوات الأمن عددا من المتظاهرين. واستخدمت قوات إنفاذ القانون القنابل اليدوية، وخراطيم المياه لتفريق المتظاهرين.