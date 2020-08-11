في ظل الاحتجاجات... بيلاروس تعاني ضعفا في شبكات الإنترنت

أفادت وسائل إعلام روسية، اليوم الثلاثاء، باستمرار مشاكل الإنترنت والإرسال الهاتفي في جميع أنحاء بيلاروس منذ انتهاء الانتخابات الرئاسية يوم 9 أغسطس/ آب.

وذكر مراسل وكالة "سبوتنيك" عن ضعف كبير في شبكة الإنترنت حيث ليس هناك قدرة على تحميل وفتح المواقع المختلفة حتى الحكومية منها، بالإضافة إلى تعليق العمل بمحركات البحث "غوغل" ومنصة "يوتيوب".

وأشار مدير شركة "تيليكوم دايلي"، دينيس كوسكوف، أنه من الصعب عدم ربط إمكانية قطع شبكة الإنترنت مع الأحداث الجارية في تلك البلاد خصوصا مع تصاعد الأزمة السياسية وخروج الآلاف إلى الشوارع عبر دعوات على وسائل التواصل الاجتماعي و"يوتيوب"، لذلك تقوم السلطات بالحد من الشبكة لإيقاف الدعوات إلى الاحتجاجات والتظاهر".

وجرت الانتخابات الرئاسية في بيلاروس في 9 أغسطس/ آب. وبعد إغلاق مراكز الاقتراع في مينسك، بدأت أعمال شغب استمرت حتى الصباح، فيما اعتقلت قوات الأمن عددا من المتظاهرين. واستخدمت قوات إنفاذ القانون القنابل اليدوية، وخراطيم المياه لتفريق المتظاهرين.