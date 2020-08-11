الخارجية الليتوانية: المرشحة للانتخابات البيلاروسية موجودة في ليتوانيا وهي في أمان

أعلن وزير الخارجية الليتواني ليناس لينكيافيتشوس، أن المرشحة الرئاسية البيلاروسية سفيتلانا تيخانوفسكايا موجودة في ليتوانيا وهي في أمان.

وكتب لينكيافيتشوس على تويتر "سفيتلانا تيخانوفسكايا في ليتوانيا وهي في أمان".

وأضاف الوزير، قدمت سفيتلانا تيخانوفسكايا، إلى ليتوانيا بعد احتجازها لمدة سبع ساعات على أراضي بيلاروس.

وقالت تيخانوفسكايا، في وقت سابق، إنها لا ترى أي سبب لاعتقالها ولا تنوي مغادرة بيلاروس.

ونقلت وسائل إعلام محلية أن الناطقة باسم المرشح المسجون فيكتور باباريكو، ماريا كوليسنيكوفا، لا تزال موجودة في بيلاروس وهي على ما يرام.

وجرت الانتخابات الرئاسية في بيلاروس في 9 أغسطس/ آب. وبعد إغلاق مراكز الاقتراع في مينسك، بدأت أعمال شغب استمرت حتى الصباح، فيما اعتقلت قوات الأمن عددا من المتظاهرين. واستخدمت قوات إنفاذ القانون خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين.