"كورونا" يبقي الحظر على الإقليم الشمالي الأسترالي حتى عام 2022

صرح رئيس الإقليم الشمالي الأسترالي، مايكل غانر، بأ​ن تقييد الدخول إلى الإقليم والاحتفاظ بنظام الرقابة الشديدة على حدوده قد يستمران حتى عام 2022 بسبب الموقف الناتج عن تفشي الفيروس التاجي.

موسكو - سبوتنيك. وقال غانر، لقناة "أي.بي.سي" التلفزيونية: "من المرجح أن يشمل هذا النظام بعض الأماكن الأخرى، لدينا الآن حظر غير محدد الأجل (على القادمين) من ولاية فيكتوريا".

وأشار إلى أن الوضع في سيدني لا يزال متوترا أيضا، لذلك "لا يمكن تحديد موعد" يتم فيه رفع القيود المفروضة .

فقد فتح إقليم الأرض الشمالية حدوده في 17 يوليو/ تموز الماضي، ولكن في الوقت الحالي، يُطلب من جميع الزوار من المناطق ذات الوضع غير المواتي من حيث انتشار "كوفيد-19"، وخاصة من سيدني وفيكتوريا، الالتزام بنظام الحجر الصحي لمدة أسبوعين على حسابهم الخاص. قد يتم ضم مناطق أخرى إلى هذه القائمة حسب رئيس الإقليم الشمالي.

وكانت ولاية فيكتوريا بؤرة انتشار العدوى، وأعلنت السلطات بناء على توصية كبير أطباء الصحة، إعادة فرض نظام الحجر الصحي. وصرح رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، بأن الوضع في فيكتوريا يثير قلقًا بالغًا.