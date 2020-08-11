بشرى ألمانية... إصدار تصريح للقاح ضد كورونا بنهاية العام

أعلن كلاوس سياشوتيك، رئيس معهد "باول ايرليش" المسؤول عن إصدار تصاريح اللقاحات في ألمانيا، أنه سيتم إصدار تصريح للقاح ضد فيروس كورونا المستجد في نهاية العام الجاري أو بداية العام المقبل.

وأضاف سياشوتيك في بيان أن إصدار تصاريح اللقاحات مرهون بنجاح المرحلة الثالثة من اختبار البيانات التي تؤكد فاعلية اللقاح للحماية من الإصابة.

وتشهد بعض المدن الألمانية مظاهرات للمطالبه برفع القيود على الحياة العامة وقيود التباعد وارتداء الكمامات ضد وباء كورونا.

وأظهر إحصاء جديد، أن حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد حول العالم تجاوزت 20 مليونا.

وبحسب آخر أرقام وبيانات جامعة "جونز هوبكنز"، اليوم الثلاثاء، توفي من جراء فيروس كورونا 733 ألف و103 شخص، فيما بلغ عدد الإصابات بالفيروس 20001019 في مختلف دول ومناطق العالم، فيما وتعافي من الفيروس 12200847 شخصا.

في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2019، أبلغت السلطات الصينية منظمة الصحة العالمية عن تفشي التهاب رئوي غير معروف في مدينة ووهان في الجزء الأوسط من البلاد (مقاطعة هوبي).

وجد الخبراء أن الفيروس "كورونا" المستجد، أصبح العامل المسبب للمرض، عقب ذلك جرى تسمية العدوى رسميا باسم "كوفيد-19".