بالفيديو... عناصر أمنية بيلاروسية تضع أحد المحتجين في المكان الخطأ

انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي "تويتر" و"فيسبوك" في بيلاروس مقطع فيديو ساخر لعملية اعتقال قامت بها الشرطة البيلاروسية أخطأت خلالها بالعربة المطلوبة لنقل المعتقلين.

وأظهرت لقطات الفيديو قيام اثنين من عناصر مكافحة الشغب باعتقال مواطن في إحدى محطات النقل البري في العاصمة البيلاروسية مينسك.

Police officers were seen escorting a detained man into a passenger bus instead of a police van, before realising the mistake and walking further. #Minsk #Belarus pic.twitter.com/jkVhl5ut9J — Ruptly (@Ruptly) August 11, 2020

وقام العناصر بسحب المواطن إلى العربة الخاطئة من خلال محاولة وضعه بالحافلة العامة المخصصة لنقل الركاب وليس بالعربة العسكرية المخصصة لنقل المحتجين المعتقلين.

واندلعت في العاصمة البيلاروسية ومدن عدة أخرى بعد إغلاق مراكز التصويت عبر البلاد، احتجاجات تحولت إلى صدامات بين المتظاهرين وقوات الأمن.