إيران تعتقل خمسة أشخاص بتهمة "التجسس لصالح أجهزة استخبارات غربية"

أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الثلاثاء، "اعتقال خمسة جواسيس عملوا داخل وزارات الخارجية والصناعة وشركات عامة في الدفاع ومنظمة الطاقة الذرية، لصالح أجهزة استخبارات غربية".

وقال المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، غلام حسين إسماعيلي، في مؤتمره الصحفي الأسبوعي، "في الآونة الأخيرة، تم اعتقال 5 كانوا يقومون بالتجسس في وزارة الخارجية والصناعة وشركات عامة وفي وزارة الدفاع ومنظمة الطاقة الذرية الإيرانية، لصالح أجهزة الاستخارات الغربية"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

وأعلنت إيران، في الأول من أغسطس/ آب الجاري، تفكيك خلية تنشط ضدها في البلدان المجاورة وداخل البلاد وتتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها. وأعلنت وزارة الأمن والمخابرات الإيرانية في بيان، اليوم، أنه "تم تفكيك خلية إرهابية تسمى "تندر" تتخذ من أمريكا مقرا لها واعتقال قائدها".

من جانبه، وصف رئيس السلطة القضائية الإيرانية، إبراهيم رئيسي، أمريكا وأوروبا بأنهم أصبحوا ملاذا آمنا للإرهابيين من حول العالم، مشيدا بجهود وزارة الأمن الإيرانية في القبض على متزعم زمرة "تندر" الإرهابية.