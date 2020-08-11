رغم التهديد اليوناني... تركيا تنشر خريطة مكان تنقيب سفينة "أروج رئيس" في المتوسط

نشرت وزارة الخارجية التركية، مساء أمس الاثنين، خريطة المنطقة التي تقوم سفينة "أروج رئيس" بأعمال مسح زلزالي ضمن حدودها البحرية في المتوسط.

وفي تغريدة للمدير العام للشؤون السياسية الثنائية والبحرية - الجوية والحدودية في الخارجية التركية، السفير تشغطاي أرجيس، أشار من خلالها إلى المنطقة التي تعمل فيها السفينة التركية "أروج رئيس"، وذلك حسب وكالة "الأناضول" التركية.

وأكد أرجيس أن "المطالب اليونانية المتطرفة تقف وراء التوتر في المنطقة"، ساردا ملخصا لأطروحات تركيا القانونية في هذا الإطار، كما أوضح أن "أروج رئيس" بدأت أعمال المسح الزلزالي ضمن حدود الصلاحية البحرية التركية التي أعلمت بها أنقرة مسبقا الأمم المتحدة.

وقال إن "اليونان أثارت ضجيجا فارغا بزعمها أن المنطقة التي تنشط فيها السفينة "أروج رئيس" تابعة لها"، وذكر أن اليونان تحاول إيقاف "أروج رئيس" وإغلاق شرقي المتوسط أمام تركيا، من خلال مطالبتها بمساحة صلاحية بحرية تبلغ 40 ألف كيلومتر متذرعة بجزيرتها كاستيلوريزو (ميس) البالغ مساحتها 10 كيلومترات مربعة والتي تبعد عن البر اليوناني مسافة 580 كيلومترا.

وأردف أرجيس: "لكن اليونان تريد الحصول على دعم الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لهذا الادعاء، والضغط على تركيا لتوقف أنشطتها الهيدروكربونية المشروعة، وهذا الأمر غير مقبول ولا معقول"، مؤكدا أن على هذه الدول مطالبة اليونان بوضع حد لهذه الادعاءات الظالمة وغير العادلة والسخيفة، مشيرا إلى أن من يخلق التوتر في المنطقة ليست تركيا وإنما اليونان عبر هذه الادعاءات المتطرفة.

نشرت وزارة الخارجية التركية خريطة المنطقة التي تقوم سفينة "أوروتش رئيس" بأعمال مسح زلزالي ضمن حدودها البحرية في #المتوسطhttps://t.co/JjdgDcCr2E — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) August 11, 2020

وذكرت صحيفة "إيكاثيميريني" اليونانية، صباح اليوم، أن "الفرقاطات البحرية اليونانية والطائرات الحربية مستعدة للإقلاع في أي وقت"، مؤكدة أن "الجيش اليوناني أعد السفن الحربية والطائرات، للرد على أي طارئ من تركيا في البحر المتوسط".

وأصدرت البحرية التركية، أمس الاثنين، إخطارا ملاحيا قالت فيه إن السفينة التركية "أروج رئيس" ستجري عمليات مسح زلزالي شرقي البحر المتوسط خلال الأسبوعين المقبلين.

وكانت مصر واليونان قد وقعتا مؤخرا على اتفاق حول ترسيم الحدود البحرية بينهما، ولاقى الاتفاق معارضة من قبل تركيا.

والقاهرة وأثينا على خلاف مع أنقرة فيما يتعلق بمسألة التنقيب عن موارد النفط والغاز في شرق المتوسط، وكانت تركيا قد أبرمت، العام الماضي، اتفاقا لترسيم الحدود البحرية مع حكومة الوفاق الليبية، ما أثار حفيظة اليونان ومصر.