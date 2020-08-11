للمرة الأولى في شهر... انخفاض وفيات كورونا بالولايات المتحدة

انخفض عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في الولايات المتحدة بنسبة 16% ليصل إلى نحو 7200 شخص الأسبوع الماضي.

وبحسب وكالة "رويترز"، يعد هذا أول انخفاض في حالات الوفاة بعد أربعة أسابيع من الزيادة وفقا لتقارير تم جمعها من الولايات والمقاطعات.

وسجلت البلاد أكثر من 376 ألف حالة إصابة جديدة بكورونا في الأسبوع المنتهي في التاسع من أغسطس/ آب أو ما معدله نحو 53 ألف حالة يوميا.

وانخفضت الحالات الجديدة الآن لمدة ثلاثة أسابيع متتالية، رغم أن الولايات المتحدة لا تزال تمثل ربع المجموع العالمي البالغ 20 مليون حالة.

ويرجع انخفاض الأسبوع الماضي بشكل كبير إلى تراجع الإصابات في بؤر التفشي الحديثة، على سبيل المثال انخفضت الحالات الجديدة في ولاية أريزونا بأكثر من 48% الأسبوع الماضي.

وفي التاسع من أغسطس، أبلغت الولاية عن أقل من 1000 حالة للمرة الأولى منذ 29 يونيو/ حزيران.

وظل معدل الانتشار المحلي للعدوى في فلوريدا وكاليفورنيا وتينيسي مرتفعا، لكنها جميعا أبلغت عن عدد أقل من الحالات مقارنة بالأسبوع السابق.

وكانت هاواي قد أحكمت سيطرتها على الفيروس معظم الصيف، إلا أن الحالات الجديدة تضاعفت الأسبوع الماضي إلى أكثر من 1200.