المرشحة الرئاسية المعارضة في بيلاروسيا تغادر البلاد إلى ليتوانيا

أعلنت المرشحة الرئاسية المعارضة في بيلاروسيا، سفيتلانا تيخانوفسكايا، اليوم الثلاثاء، عن مغادرتها للبلاد إلى ليتوانيا عبر الحدود البرية.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" تصريحات المسؤول الرسمي لمراقبة الحدود في بيلاروسيا، أنطون بيتشكوفسكي، أن "المعارضة البيلاروسية توقفت عند الحدود بين الدولتين وقدمت أوراقها وحصلت على إذن الخروج من البلاد بشكل قانوني".

وأضاف بيتشكوفسكي: "في الثالثة فجرا قامت تيخانوفسكايا بالعبور إلى ليتوانيا عن نقطة "كوتلوفكا" الحدودية".

"اليوم في حوالي الساعة 3.30 (في نفس توقيت موسكو) تم إصدارها عند نقطة تفتيش Kotlovka لمغادرة بيلاروسيا.

وصرحت المرشحة المعارضة سفيتلانا تيخانوفسكايا في رسالة فيديو أنها قررت مغادرة البلاد بمفردها دون استشارة زوجها وحلفائها.

وقالت في الفيديو: "لقد اتخذت قرارًا صعبًا للغاية لنفسي. ربما بقيت المرأة الضعيفة التي كانت في الأصل هكذا".

ثم تابعت تيخانوفسكايا، قائلة: "لقد اتخذت هذا القرار بشكل مستقل تمامًا. لا الأصدقاء ولا الأقارب ولا الحلفاء ولا زوجي علم بهذا الأمر".

وفي وقت سابق، أعلن وزير الخارجية الليتواني، ليناس لينكيفيسيوس، على تويتر، أن تيخانوفسكايا باتت في آمان في ليتوانيا.