تركيا تؤكد مواصلة التنقيب في مناطق جديدة بالمتوسط نهاية أغسطس الجاري

أكد وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، اليوم الثلاثاء، أن بلاده "ستواصل التنقيب في مناطق جديدة شرقي البحر المتوسط نهاية أغسطس/ آب الجاري".

وقال جاويش أوغلو، في مؤتمر صحفي مع نظيره الأذري جيهون بايراموف، في أنقرة، "سنواصل أعمال البحث الزلزالي والتنقيب في مناطق جديدة بعد ترخيصها في شرق البحر المتوسط نهاية آب/ أغسطس الجاري"، حسب وكالة "الأناضول" التركية.

وأضاف "كنا قد رسمنا الحدود الغربية لجرفنا القاري بعد ترخيصها".

#عاجل |تشاووش أوغلو: عمليات التنقيب ستتواصل من خلال منح تراخيص للحدود الغربية للجرف القاري لتركيا شرق البحر المتوسط — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) August 11, 2020

​ونشرت وزارة الخارجية التركية، مساء أمس الاثنين، خريطة المنطقة التي تقوم سفينة "أروج رئيس" بأعمال مسح زلزالي ضمن حدودها البحرية في المتوسط.

وذكرت صحيفة "إيكاثيميريني" اليونانية، صباح اليوم، أن "الفرقاطات البحرية اليونانية والطائرات الحربية مستعدة للإقلاع في أي وقت"، مؤكدة أن "الجيش اليوناني أعد السفن الحربية والطائرات، للرد على أي طارئ من تركيا في البحر المتوسط".

وأصدرت البحرية التركية، أمس الاثنين، إخطارا ملاحيا قالت فيه إن السفينة التركية "أروج رئيس" ستجري عمليات مسح زلزالي شرقي البحر المتوسط خلال الأسبوعين المقبلين.