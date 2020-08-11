أنقرة تعلن سقوط جرحى في اعتداء للبحرية اليونانية على قارب مدني تركي

أعلن خفر السواحل التركي، اليوم الثلاثاء، عن إصابة 3 أشخاص، أحدهم في حالة خطرة، جراء إطلاق عناصر من البحرية اليونانية النار على زورق مدني.

أنطاكيا - سبوتنيك . وقال بيان لخفر السواحل التركي، "إصابة 3 أشخاص أحدهم في حالة خطيرة جراء إطلاق عناصر من البحرية اليونانية النار على زورق مدني".

وأضاف البيان "كان على متن الزورق الذي استهدفته البحرية اليونانية مواطنان تركيان ومواطن سوري".

وكان وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، أكد في وقت سابق اليوم، أن بلاده "ستواصل التنقيب في مناطق جديدة شرقي البحر المتوسط نهاية أغسطس/ آب الجاري".

وقال جاويش أوغلو، في مؤتمر صحفي مع نظيره الأذري جيهون بايراموف، في أنقرة، "سنواصل أعمال البحث الزلزالي والتنقيب في مناطق جديدة بعد ترخيصها في شرق البحر المتوسط نهاية آب/ أغسطس الجاري". وأضاف "كنا قد رسمنا الحدود الغربية لجرفنا القاري بعد ترخيصها".

ونشرت وزارة الخارجية التركية، مساء أمس الاثنين، خريطة المنطقة التي تقوم سفينة "أروج رئيس" بأعمال مسح زلزالي ضمن حدودها البحرية في المتوسط.

وذكرت صحيفة "إيكاثيميريني" اليونانية، صباح اليوم، أن "الفرقاطات البحرية اليونانية والطائرات الحربية مستعدة للإقلاع في أي وقت"، مؤكدة أن "الجيش اليوناني أعد السفن الحربية والطائرات، للرد على أي طارئ من تركيا في البحر المتوسط".

وأصدرت البحرية التركية، أمس الاثنين، إخطارا ملاحيا قالت فيه إن السفينة التركية "أروج رئيس" ستجري عمليات مسح زلزالي شرقي البحر المتوسط خلال الأسبوعين المقبلين.