وكالة إيرانية: اتفاق محتمل لإلغاء بعض العقوبات الأمريكية على إيران

أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الثلاثاء، عن إمكانية تخفيف العقوبات الأمريكية أو إلغائها بشكل كامل على إيران في المستقبل القريب.

وذكرت وكالة "إرنا" الإيرانية نقلا عن مصادر خاصة مطلعة بأن ​ألمانيا​ وبدعم من ​بريطانيا​ اقترحت على ​الولايات المتحدة إلغاء عقوباتها غير الهادفة التي يقع غالبية تاثيرها الاقتصادي على الشعب مؤقتًا.

ولفتت المصادر إلى أن مقترح ألمانيا يتضمن ​تعبيد طريق​ التفاوض بين إيران و​السعودية​، حيث من المتوقع أن ينتهي تقييم ​واشنطن​ لهذا الموضوع خلال 10 أيام.

وتصاعد التوتر بين طهران وواشنطن منذ انسحبت الأخيرة في 2018 من الاتفاق النووي الذي أُبرم عام 2015، بين إيران وست قوى كبرى، وإعادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض عقوبات على إيران بما عرقل صادراتها الحيوية للنفط.