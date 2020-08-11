الداخلية البيلاروسية تعلن ترحيل مصور وكالة "سبوتنيك" ومنعه من دخول البلاد

قال رئيس إدارة الجنسية والهجرة في وزارة الشؤون الداخلية البيلاروسية، أليكسي بيغون، إن إيليا بيتاليف، المصور الصحفي لوكالة "سبوتنيك"، الذي احتجز في بيلاروس، سيرحل من البلاد.

ونقل عن بيغون قوله: "سيتم طرده من بيلاروس، وعلى الأرجح سيتم منعه من دخول البلاد لفترة معينة".

وأفاد قسم التصوير في وكالة "سبوتنيك" أمس الاثنين، بأن المصور الصحفي إليا بيتاليف لم يتواصل مع الوكالة من مينسك منذ أكثر من خمس ساعات.

وأعلنت وكالة "سبوتنيك" بيلاروس، اليوم الثلاثاء، عن احتجاز مراسلها خلال احتجاج في غرودنو، في 10 أغسطس/ آب، وتم إطلاق سراحه لاحقاً.

وجاء في بيان الوكالة: "تم احتجاز مراسلة سبوتنيك إينا غريشوك، في غرودنو الليلة الماضية. وقد اقتيدت إلى سجن المدينة في شارع كيروف، وبعد توضيح هويتها، أُطلق سراحها دون وضع تقرير".

كما واعتقل مراسل آخر لـ"سبوتنيك بيلاروس"، يفغيني أوليينيك، صباح أمس الإثنين، وتم الإفراج عنه في وقت لاحق. ووردت أنباء عن احتجاز عدد من الصحفيين الروس بعد الانتخابات الرئاسية في بيلاروس.

حيث تم اعتقال، أنطون ستاركوف وديمتري لاسينكو من "ديلي ستورم"، وصحفي يعمل لصالح "ميدوزا" مكسيم سولوبوف، ومراسل قناة "RT" قسطنطين بريديبايلو وصحفي"سبوتنيك بيلاروس" يفغيني أولينيك.

هذا واندلعت احتجاجات بعد إعلان لجنة الانتخابات المركزية عن فوز الرئيس ألكسندر لوكاشينكو، في الانتخابات بحصوله على نحو 80 بالمئة من الأصوات. وقامت الشرطة بتفريق المحتجين على نتائج الانتخابات مساء الأحد الماضي، لكن أنصار المعارضة عادوا للتظاهر يوم أمس الاثنين.

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية امس الإثنين، أن موسكو تتابع الأحداث في بيلاروس عن كثب .

بدورها ناشدت رئيسة تحرير "RT" والوكالة الدولية للإعلام "روسيا سيغودنيا" مارغاريتا سيمونيان، في وقت سابق، السلطات البيلاروسية ورئيس الجمهورية ألكسندر لوكاشينكو شخصياً بإطلاق سراح ممثلي وسائل الإعلام المحتجزين.