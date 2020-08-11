نتنياهو: 95% من التهديدات التي تواجهها إسرائيل مصدرها إيران

اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، إيران بتهديد أمن إسرائيل، مؤكدا أن "95 في المئة من التهديدات ضد إسرائيل مصدرها الجمهورية الإسلامية".

وقال نتنياهو، خلال جولة تفقدية لقاعدة حاتسور الجوية العسكرية، إن "سلاح الجو الإسرائيلي يعمل على جميع الجبهات المحيطة بدولة إسرائيل ضد التهديدات التي تواجهها. 95 منها تصدر من إيران. إيران تهددنا بالسلاح النووي والصواريخ العالية الدقة والصواريخ العادية ومع وكلائها في لبنان وغزة وفي أماكن أخرى".

— بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) August 11, 2020

جدير بالذكر أن تقدير الموقف السنوي الصادر عن شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية "أمان"، مطلع العام الجاري 2020، حذّر من أن "إيران ستتمكن من صنع قنبلة نووية ورؤوس حربية خلال عامين، إذا ما أرادت ذلك، وعززت من مشروعها النووي إلى حدوده القصوى".

وقالت "أمان" إن "إيران ستواصل التقدم بوتيرة بطيئة وقادرة على الوصول إلى ما يكفي من المواد في غضون عام لإنتاج قنبلة نووية واحدة، فيما يستغرق إنتاج الصاروخ الذي يحمل القنبلة عامين آخرين".