إيران تنفي إلغاء جانب من الحظر المفروض عليها

نفت إيران، اليوم الثلاثاء، إلغاء جانب من الحظر المفروض عليها، مؤكدة أن هذه الأنباء مجرد شائعات.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" أن المتحدث باسم وزارة الخارجية، عباس موسوي، نفى نبأ "الالغاء المؤقت" لما يسمى بالقسم اللا ترشيدي للحظر المفروض على إيران"، واصفا هذه التصريحات أنها ترمي إلى إثارة أجواء لا أساس لها من الصحة".

وأكد موسوي أن أمريكا "ملزمة في إطار الاتفاق النووي والقرار 2231 على إلغاء وإيقاف كافة أنواع الحظر الذي كانت قد أعادت فرضه بانسحابها من الاتفاق".

ولم يستبعد متحدث الخارجية أن فشل سياسات الحظر الأمريكية يشكل حاليا موضوع الخلافات بين أوروبا وأمريكا، مبينا ان ما يتعلق ببلاده هو أن الحظر الأمريكي الأحادي جائر ولا يتسم بالشرعية القانونية.

وتابع المتحدث باسم الخارجية: "أمريكا تعهدت في إطار الاتفاق النووي والقرار 2231، بإلغاء كافة أنواع الحظر الذي كانت قد أعادت فرضه بانسحابها من هذا الاتفاق".