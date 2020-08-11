مرشح رئاسي سابق في بيلاروسيا: ضغوطات عائلية مورست على المعارضة تيخانوفسكايا

كشف المرشح الرئاسي السابق في بيلاروسيا، فاليري تسيبكالو، أن لا تواصل مباشر مع المرشحة الرئاسية المعارضة في بيلاروسيا، سفيتلانا تيخانوفسكايا، وذلك بعد مغادرتها البلاد إلى ليتوانيا.

وقال تسيبكالو لوكالة "سبوتنيك": "لم نتمكن من الاتصال بها بعد حيث قمنا بإرسال بعض الرسائل على هاتفها لكنها لم تصل، وتتواصل زوجتي معها وقالت إنها لم ترد عليها حتى هذا الوقت".

وأشار تسيبكالو أن ضغطا كبير مورس على تيخانوفسكايا من قبل زوجها بالتحديد لكي تقوم بالانسحاب من السباق الرئاسي وحتى مغادرة البلاد بعد صدور النتائج الرسمية وفوز الرئيس لوكاشينكو لولاية جديدة.

وأعلنت المرشحة الرئاسية المعارضة في بيلاروسيا سفيتلانا تيخانوفسكايا عن مغادرتها البلاد إلى ليتوانيا عبر الحدود البرية.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" تصريحات المسؤول الرسمي لمراقبة الحدود في بيلاروسيا، أنطون بيتشكوفسكي، أن "المعارضة البيلاروسية توقفت عند الحدود بين الدولتين وقدمت أوراقها وحصلت على إذن الخروج من البلاد بشكل قانوني".

وأضاف بيتشكوفسكي: "في الثالثة فجرا قامت تيخانوفسكايا بالعبور إلى ليتوانيا عبر نقطة "كوتلوفكا" الحدودية".

وصرحت المرشحة المعارضة سفيتلانا تيخانوفسكايا في رسالة فيديو أنها قررت مغادرة البلاد بمفردها دون استشارة زوجها وحلفائها.