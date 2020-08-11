بيلاروسيا... عربات إضافية لقوات مكافحة الشغب تتوجه إلى مركز العاصمة مينسك

أفادت وكالة "سبوتنيك بيلاروسيا" بتوجه عربات خراطيم المياه وغيرها من معدات مكافحة الشغب إلى مركز العاصمة مينسك، حيث يواصل المتظاهرون تجمعهم بأعداد كبيرة في مكان واحد.

ويتجه المتظاهرون إلى مراكز الاحتجاج سيرا على الأقدام نظرا لإغلاق عدد من محطات المترو المركزية وحظر حركة المرور في بعض شوارع المدينة.

​بدأت شرطة مكافحة الشغب باعتقال المعارضين المتجمعين في فندق "يوبيلينايا" القريب من منصة "مينسك - مدينة بطلة" والذي بلغ عددهم حوالي 100 شخص.

Минск, половина 2 ночи.



Байкеры присоединяются к протестующим, это вам не покорные «ночные волки». pic.twitter.com/zDIYMp7GUl — Ilya Pahomov (@ilyapahomov) August 9, 2020

وقامت شرطة مكافحة الشغب في وقت سابق من اليوم، بتطويق الميدان والساحات القريبة من منصة "مينسك - مدينة بطلة"، حيث نظمت مسيرة للمعارضة في 9 آب/أغسطس، ومساء اليوم الإثنين من المتوقع استمرار الاضطرابات.

ولا تزال حركة مرور السيارات في منطقة المنصة متوقفة. ويقوم بعض سائقي السيارات بدعم المعارضة بإطلاق زمامير سياراتهم.

واندلعت في العاصمة البيلاروسية ومدن عدة أخرى، بعد إغلاق مراكز التصويت عبر البلاد، احتجاجات تحولت إلى صدامات بين المتظاهرين وقوات الأمن.

وأعلن رئيس لجنة التحقيق في بيلاروسيا، إيفان نوسكيفيتش، أنه تم فتح قضايا جنائية بشأن أعمال شغب وعنف ضد الشرطة، مؤكدا على أن المشاركين في هذه الأعمال قد يواجهون عقوبة السجن لمدة تصل إلى 15 عاما.