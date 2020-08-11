وزارة الدفاع الإسرائيلية تهدد "حماس" بالرد على البالونات المتفجرة

حذّر وزير الدفاع الإسرائيلي ورئيس الوزراء المناوب بيني غانتس، اليوم الثلاثاء، من الرد الحاسم على حركة "حماس" التي تسيطر على قطاع غزة، في حال واصلت إطلاق بالونات محملة بالمتفجرات عبر الحدود.

ونقلت وزارة الدفاع الإسرائيلية عن غانتس، قوله: "تواصل حماس إطلاق البالونات المتفجرة باتجاه إسرائيل في الجنوب، ولسنا مستعدين لتحمل هذا، لذلك أغلقنا معبر كرم أبو سالم على الحدود وعليهم التوقف عن انتهاك أمن وسلامة إسرائيل، وإلا سنضطر للرد والرد بحسم".

وأعلنت وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية "كوغات" في بيان، إن معبر كرم أبو سالم الذي تمر عبره البضائع الى غزة "سيُغلق أمام مرور كل البضائع، باستثناء المساعدات الإنسانية الأساسية والوقود".

وسقطت عدة بالونات من هذا القبيل في مدن أوفكيم وبئر السبع، يوم الاثنين. وقامت وحدات نزع الألغام بالشرطة بإبطال مفعول العبوات الناسفة ولم تقع أي إصابات ذات صلة.