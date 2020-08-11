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    سفن تركية في البحر المتوسط

    تركيا: وقف عمليات التنقيب في المتوسط لم يكن تراجعا وهذا ما سنفعله

    © AFP 2020 / DEFENCE MINISTERY PRESS SERVICE
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    أكد وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، أن بلاده ستواصل أعمال البحث والتنقيب عن مصادر الطاقة في مناطق جديدة في شرق البحر المتوسط نهاية آب/أغسطس الجاري، بعد ترخيصها.

    وقال جاويش أوغلو، في مؤتمر صحفي مع نظيره الأذربيجاني جيهون بايراموف في أنقرة، اليوم الثلاثاء: "سنواصل أعمال البحث والتنقيب في مناطق جديدة بعد ترخيصها في شرق البحر المتوسط نهاية آب/أغسطس الجاري".

    المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل
    © REUTERS / YVES HERMAN
    صحيفة: ميركل تمنع حربا بين تركيا واليونان في اللحظة الأخيرة
    وأضاف: "عمليات التنقيب ستتواصل من خلال منح تراخيص للحدود الغربية للجرف القاري لتركيا شرق البحر المتوسط".

    وتابع: "سندافع حتى النهاية عن حقوقنا وحقوق القبارصة الأتراك في شرقي المتوسط، ولن نتهاون حيال ذلك"، بحسب وكالة "الأناضول".

    وأشار إلى أن "تركيا أبدت حسن نية من خلال وقف مؤقت لعمليات التنقيب لسفينة "أورج رئيس"، ولم يكن تراجعاً منها، مستذكراً أن ألمانيا والاتحاد الأوروبي بذلا جهوداً من أجل الحوار". 

    يذكر أن تركيا قد كثفت من عمليات التنقيب عن موارد النفط والغاز في شرق البحر المتوسط، قبالة سواحل قبرص واليونان، بعد أن أعلنت عزمها مؤخرا إرسال سفينة ثالثة إلى شرق البحر المتوسط، بالرغم من تحذيرات الاتحاد الأوروبي. وسوف تنضم إلى سفينتي الحفر، فاتح ويافوز، ويتوقع أن تبدأ عملياتها في نهاية الشهر الجاري.

    فيما أكد الاتحاد الأوروبي مجددا دعمه لليونان وقبرص في موقفهما الرافض لقيام تركيا بأنشطة حفر وتنقيب عن مصادر الطاقة في شرق البحر المتوسط، معربا عن بالغ قلقه إزاء ما تقوم به أنقرة في المنطقة.

    وأشار الناطق الرسمي باسم المفوضية الأوروبية للشؤون الخارجية بيتر ستانو، إلى إمكانية فرض عقوبات أوروبية على أنقرة نتيجة للأعمال التي تقوم بها في بحر المتوسط".

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    الكلمات الدلالية:
    البحر المتوسط, تركيا
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