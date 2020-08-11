فرنسا تمدد حظر التجمعات العامة حتى 30 أكتوبر

قال رئيس الوزراء الفرنسي، جان كاستيكس، اليوم الثلاثاء، إن بلاده ستمدد حظر التجمعات العامة لأكثر من 5000 شخص حتى 30 أكتوبر/ تشرين الأول في ظل تواصل ارتفاع إصابات فيروس كورونا بشكل كبير.

وقال كاستيكس، في مؤتمر صحفي، بحسب وكالة "رويترز"، إن وضع فيروس كورونا في فرنسا "يسير في الطريق الخطأ منذ أسبوعين".

وأمس الاثنين، سجلت فرنسا أول زيادة يومية ملحوظة في عدد المصابين في المستشفيات بكوفيد-19 منذ نهاية العزل العام الصارم الذي كانت تفرضه.

وقالت وزارة الصحة إن عدد الأشخاص الموجودين في المستشفى لإصابتهم بمرض كوفيد-19 زاد 34 ليصبح 5045 شخصا بالمقارنة مع يوم الجمعة.

وكانت تلك أول زيادة كبيرة منذ بدء تراجع العدد بشكل مطرد بعد وصوله إلى 32292 حالة في 14 أبريل/ نيسان.

وزاد من جديد أيضا عدد الأشخاص في وحدات الرعاية المركزة بواقع 13 عن يوم الجمعة ليصبح 396 شخصا.

وذكرت الوزارة أيضا أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا ارتفع بواقع 4854 إلى 202775 حالة خلال الأيام الثلاثة الماضية، ما يزيد من مؤشرات انتشار الفيروس بشكل أسرع.