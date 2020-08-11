المخابرات الإيرانية: تفكيك 5 خلايا تجسس حاولت جمع معلومات عسكرية

أعلنت وزارة الأمن والمخابرات الإيرانية، اليوم الثلاثاء، تفكيك 5 فرق تجسس تنشط داخل البلاد كانت بصدد التجسس على المشاريع النووية والسياسية والاقتصادية والعسكرية وتخريب البنية التحتية.

ووفقا لوكالة "إرنا" الرسمية الإيرانية، أفادت الوزارة، في بيان اليوم الثلاثاء: "تم تفكيك 5 فرق تجسس تنشط داخل إيران وضدها"، مضيفة أنه "باستخدام أساليب استخبارية متطورة ومتنوعة، يسعى ضباط المخابرات الأجنبية إلى التجسس على المشاريع النووية والسياسية والاقتصادية والعسكرية والبنية التحتية الإيرانية".

وذكرت الوزارة أن "وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية و الموساد وبعض مخابرات الدول الأوروبية المتورطة في قضايا التجسس الأخيرة؛ تسعى من خلال ذلك إلى التخريب في البنية التحتية والمشاريع الإيرانية وتشديد العقوبات القمعية ومنع جمهورية إيران الإسلامية من الوصول إلى المعرفة والتقنيات الجديدة، فضلاً عن خلق تحديات في علاقات جمهورية إيران الإسلامية مع البلدان المجاورة"، مؤكدا أن هذه المحاولات باءت بالفشل إثر المتابعة الحثيثة للمخابرات الإيرانية والأمن الإيراني.

وتابعت الوزارة "في سياق الحفاظ على الأمن القومي، سنتعامل بحزم مع أي مؤامرة من الأعداء المعادين ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وأعلنت السلطات الإيرانية، صباح اليوم الثلاثاء، "اعتقال 5 جواسيس عملوا داخل وزارات الخارجية والصناعة وشركات عامة في الدفاع ومنظمة الطاقة الذرية، لصالح أجهزة استخبارات غربية".

وقال الناطق باسم السلطة القضائية الإيرانية، غلام حسين إسماعيلي، في مؤتمره الصحافي الأسبوعي: "في الآونة الأخيرة، تم اعتقال 5 كانوا يقومون بالتجسس في وزارة الخارجية والصناعة وشركات عامة وفي وزارة الدفاع ومنظمة الطاقة الذرية الإيرانية، لصالح أجهزة الاستخارات الغربية".

وكانت أعلنت إيران، في الأول من آب/أغسطس الجاري، تفكيك خلية تنشط ضدها في البلدان المجاورة وداخل البلاد وتتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها.

وقالت وزارة الأمن والمخابرات الإيرانية، في بيان: "منذ أيام، تم تفكيك خلية إرهابية تسمى "تندر" تتخذ من أمريكا مقرا لها واعتقال قائدها".

من جانبه، وصف رئيس السلطة القضائية الإيرانية، إبراهيم رئيسي، الولايات المتحدة وأوروبا بأنهم أصبحوا ملاذا آمنا للإرهابيين من حول العالم، مشيدا بجهود وزارة الأمن الإيرانية في القبض على متزعم زمرة "تندر" الإرهابية.

وأفادت تقارير صحفية عالمية، قبل نحو شهر، بأن إيران احتجزت ما يقارب 30 شخصا على مدى العامين السابقين بتهمة التجسس لصالح جهات خارجية، من بينهم 19 شخصا يحملون جنسيات أوروبية، فيما كان معظم المحتجزين في السابق أمريكيين من أصول إيرانية.