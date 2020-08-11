ليتوانيا تعلن استعدادها لمنح اللجوء للمعارضين من بيلاروس

أعلنت وزيرة الخارجية الليتوانية، ريتا تاماشونيين، اليوم الثلاثاء، أن فيلنوس مستعدة لتقديم اللجوء للمعارضين البيلاروس.

فيلنيوس- سبوتنيك. وقالت تاماشونيين: "نحن نراقب الوضع في بيلاروس عن كثب، وأعددنا خطة عمل في حالة حدوث زيادة في عدد مواطني بيلاروس المتقدمين للحصول على اللجوء في لتوانيا. الأشخاص الذين يتقدمون بطلب للحصول على اللجوء وأولئك الذين يقدمون طلبات للحصول على وضع اللاجئ سيتم منحهم هذا اللجوء في بلدنا"، حسبما أفادت وكالة "سبوتنك" ليتوانيا.

وأفادت الوكالة بالإشارة إلى المكتب الصحفي لوزارة الداخلية، بأن وزيرة الداخلية بحثت مع ممثلي إدارة الهجرة، ودائرة حرس الحدود بالولاية وقسم الشرطة، الوضع في ذلك البلد. وأعربت تاماشونيين عن قلقها إزاء الإجراءات التي اتخذتها الأجهزة البيلاروسية لقمع الاحتجاجات.

وأضافت الوزيرة: "ليست هذه هي المرة الأولى التي يلجأ فيها ممثلو المعارضة البيلاروسية إلى ليتوانيا. إذا كان الأمر كذلك، لأسباب سياسية أو تهديدات محتملة، فإن هذا يحدث مجددا، ونحن على استعداد لمساعدتهم حتى تتم تهيئة الظروف لعودة آمنة إلى الوطن".

واندلعت احتجاجات بعد إعلان لجنة الانتخابات المركزية عن فوز الرئيس الحالي للبلاد، ألكسندر لوكاشينكو، في الانتخابات الرئاسية، بحصوله على نحو 80 في المئة من الأصوات. وقامت الشرطة بتفريق المحتجين على نتائج الانتخابات، مساء الأحد الماضي، لكن أنصار المعارضة عادوا للتظاهر يوم أمس الاثنين.

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، أمس الاثنين، أن موسكو تتابع الأحداث في بيلاروس عن كثب.