بعد حادثة النيجر… ماكرون يتخذ إجراء جديدا بشأن الساحل الأفريقي 

قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، مساء اليوم الثلاثاء، إن بلاده ستشدد الإجراءات الأمنية لحماية الفرنسيين في منطقة الساحل الأفريقي.

ونشر الرئيس الفرنسي تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، صباح اليوم الثلاثاء، أكد من خلالها تعزيزه الإجراءات الأمنية في منطقة الساحل الأفريقي، وذلك بعد يومين من مقتل ستة من موظفي إغاثة فرنسيين بالرصاص في النيجر.

وكتب ماكرون "سنفعل كل ما بوسعنا لمساندة أسر الضحايا والرد على الهجوم الذي كلفنا أرواح ستة من مواطنينا واثنين من أبناء النيجر. هؤلاء الشبان الستة، الذين كانوا أعضاء في منظمة [إكتد] غير الحكومية، أبدوا التزاما بالغا إزاء السكان المحليين".

Nous mettons tout en œuvre pour soutenir les familles des victimes et répondre à l’attaque qui a coûté la vie à six de nos compatriotes et à deux Nigériens. Membres de l’ONG Acted, ces six jeunes témoignaient d'un engagement remarquable pour les populations. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 11, 2020

وشدد الرئيس الفرنسي على تعزيز الإجراءات الأمنية للمواطنين الفرنسيين في المنطقة، بدعوى القضاء على الجماعات الإرهابية.

وكان وزير الدفاع في النيجر، إيسوفو كاتامبي، قد أكد، أول أمس الأحد، أن الفرنسيين الذين قتلهم مسلحون في النيجر كانوا موظفي إغاثة، حيث قام أشخاص مسلحون كانوا يستقلون دراجات نارية، بمهاجمة الأشخاص الثمانية في الإقليم الواقع غربي البلاد.

وقال الوزير إن القتلى الفرنسيين هم عاملون في منظمة "إكتد" الفرنسية الإغاثية، وكانوا يقومون بجولة سياحية، أما القتيلان النيجريان فهما السائق والمرشد.

وتحذر الحكومة الفرنسية مواطنيها من السفر إلى أجزاء كبيرة من النيجر، حيث تنشط جماعات متشددة من بينها "بوكو حرام" والجماعات التابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي.