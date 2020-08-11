منظمة الصحة العالمية: إصابات كورونا في العالم تقترب من 20 مليونا

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، اقتراب أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19" في العالم من 20 مليون إصابة.

موسكو، 11 أغسطس - سبوتنيك. وأكدت المنظمة العالمية وفاة أكثر من 732 ألف شخص جراء الإصابة بالفيروس.

ووفقا لبيانات منظمة الصحة العالمية، فقد سُجلت 216 ألف و33 إصابة جديدة بالفيروس خلال الأربع وعشرين الساعة الماضية، من بينها 4268 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس.

وبلغ إجمالي الإصابة بالفيروس في العالم 19 مليون و936 ألف و210 إصابات، في حين بلغ إجمالي الوفيات 732 ألف و499 حالة وفاة.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 آذار/ مارس الماضي، فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد 19"، وباء عالميا (جائحة).