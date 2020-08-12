ترامب: عقدنا اتفاقا للحصول على 100 مليون جرعة من لقاح "مودرنا"

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم الثلاثاء، إن إدارته أبرمت اتفاقا مع شركة "مودرنا" للأدوية للحصول على 100 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا المنتظر، بمجرد أن يصبح متاحا.

وقال ترامب في إفادة صحفية، "هذا المساء، يسرني أن أعلن أننا توصلنا إلى اتفاق مع مودرنا لتصنيع وتسليم مائة مليون جرعة من لقاح كورونا الذي تطوره الشركة".

وقالت شركة مودرنا في بيان، إن الحكومة الأمريكية منحت الشركة 1.5 مليار دولار مقابل 100 مليون جرعة من لقاحها المنتظر بمجرد أن يصبح جاهزا".

وأضافت الشركة، "يمر اللقاح حاليا بمرحلة التجارب السريرية التي بدأت في 27 يوليو/تموز.

El presidente de EEUU, Donald Trump, anunció la compra de 100 millones de dosis de la vacuna contra el coronavirus diseñada por la farmacéutica moderna. #TVV #TVVNoticias pic.twitter.com/axeTMI9aQN — TVV Noticias (@TVVnoticias) August 12, 2020

كما ذكر مودرنا، أن الحكومة الأمريكية سيكون لديها خيار شراء 400 مليون جرعة إضافية من اللقاح إذا لزم الأمر.

كانت شركة "مودرنا" أعلنت في وقت سابق أنها ستسعر جرعة لقاح فيروس كورونا الذي تطوره، ما بين 32 إلى 37 دولارا لبعض العملاء، وهو مستوى مخصوص فقط بفترة التصدي للجائحة.



وقالت إدارة ترامب، في وقت سابق، إنه من المتوقع أن يتوفر لقاح جديد للفيروس التاجي بحلول أوائل عام 2021.