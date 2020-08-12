إيران: مجلس الأمن الدولي سيرفض مسودة القرار الأمريكي الجديد ضدنا

قال المندوب الإيراني الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة، مجيد تخت روانجي، إن مجلس الأمن الدولي سيرفض مرة أخرى مسودة القرار الأمريكي الجديد لتمديد الحظر التسليحي على إيران".

وقال تخت روانجي، في تغريدة له ، حول مسودة القرار الأمريكي الجديد لتمديد الحظر التسلح على إيران: إن "أمريكا وبعد معارضة أعضاء مجلس الأمن، اضطرت للتراجع عن مسودة قرارها لتمديد الحظر التسليحي على إيران واليوم قدمت نسخة أخرى وهي أيضا ناقضة للقرار 2231 (الصادر عن مجلس الأمن الدولي حول الاتفاق النووي عام 2015)

وأضاف: أن "مسودة القرار الجديد مماثلة –في الجوهر والهدف- لمسودة القرار السابق"، مؤكدا أنه "من المحتم أن يرفض مجلس الأمن مرة أخرى هذه المسودة أيضا".

وكانت إيران، قد أكدت يوم الإثنين الماضي، أن أي قرار يقدم في مجلس الأمن الدولي ينتهك القرار 2231 للمجلس نفسه سيعد "غير مقبول واستهزاء بالقانون الدولي". وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي لوكالة "تسنيم"، تعليقا على سعي أمريكا تقديم قرار إلى مجلس الأمن الدولي، لتمديد الحظر التسليحي على إيران: "تريد الولايات المتحدة استخدام نفوذ مجلس الأمن ضد مجلس الأمن نفسه ومؤسساته الدولية وآلياته المتعددة الأطراف"، مؤكدا أن بلاده لن تقبل إلا الرد على أي عمل استفزازي وغير قانوني ضدها وسوف ترد بشكل قاطع وحاسم.

فيما قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، إن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ارتكب أفدح الأخطاء التي شهدتها أمريكا خلال العقود الماضية، وذلك حول العلاقة الدبلوماسية مع إيران. ونقلت وكالة "إرنا" الإيرانية عن ربيعي، قوله: "ترامب كانت لديه فرصة أربع سنوات ليتخذ مسارا صحيحا وقانونيا وينتهج دبلوماسية ناجحة مع إيران".