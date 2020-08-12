ترامب: كوريا الشمالية كانت ستشعل حربا مدمرة لو لم أكن رئيسا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون كان سيخوض حربا مع الولايات المتحدة قبل أن يبدأ الجانبان الانخراط في المحادثات النووية التي توقفت حاليا.

وبحسب صحيفة "إكسبريس" البريطانية، قال ترامب في حديث إذاعي "كل شخص يعتقد أننا نتجه نحو الحرب مع كوريا الشمالية".

وأضاف "كوريا الشمالية كانت ستشعل حربا مدمرة لو لم يتم انتخابي رئيسا لأمريكا في 2016".

وتابع "كان سيؤدي ذلك إلى وفاة الملايين من الناس، لأن الزعيم الكوري الشمالي كان يتوقع حربا".

وتساءل ترامب، "أين الحرب؟ ليس لدينا حرب".

وأوضح "لدينا علاقة طيبة الآن مع كوريا الشمالية، كما تعلمون، هي مختلفة جدا، لكنها جيدة جدا".

وكان ترامب قد قال خلال مؤتمر صحفي في وقت سابق، إنه "في حال فاز بالانتخابات، سيعقد صفقات مع إيران وكوريا الشمالية بسرعة كبيرة".

وتوترت العلاقات بين إيران وأمريكا منذ انسحبت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي العام الماضي قائلة إنه ضعيف للغاية لأنه لم يتناول قضايا غير البرنامج النووي مثل برنامج إيران الصاروخي وسلوكها في المنطقة.

وبالنسبة لكوريا الشمالية، توقفت المحادثات النووية بينها والولايات المتحدة منذ المحادثات على مستوى العمل التي أجرتها الدولتان في السويد في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حيث تظل وجهات نظر البلدين مختلفة إلى حد كبير حول كيفية المطابقة بين خطوات نزع السلاح النووي في مقابل الحصول على تخفيف للعقوبات من قبل واشنطن.

يشار إلى أن انتخابات الرئاسية الأمريكية من المقرر إجراؤها في مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.