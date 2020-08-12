شركة بهارات بيوتيك: اختبارات اللقاح ضد كورونا في الهند تجري بنجاح

أعلنت شركة "بهارات بيوتيك" الهندية للتكنولوجيا الحيوية، أنه يتم اختبار لقاح "كوفاكسين" الذي طورته ضد فيروس كورونا المستجد بنجاح.

نيوديلهي - سبوتنيك. وقال المكتب الصحفي للشركة، لوكالة "سبوتنيك": "يتم اختبار اللقاح حاليًا على البشر. سنكون سعداء لمشاركة المزيد من التطورات بمجرد حصولنا عليها".

من جانبه قال رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة "بهارات بيوتيك"، كريشنا إيلا، إن الشركة لن تتسرع في طرح اللقاح في السوق لأن السلامة والجودة لها أهمية كبيرة: "هناك ضغط هائل علينا لتطوير لقاح. ولكن بالنسبة لنا السلامة والجودة لها أهمية كبيرة، لا نريد قتل الناس باللقاح الخاطئ".

وأكد رئيس مجلس الإدارة، أن الشركة ستبذل قصارى جهدها لضمان أن تكون تكلفة اللقاح مناسبة للجميع.

وصرح الرئيس التنفيذي لمجلس البحوث الطبية في الهند، بالرام بهارجافا، في وقت سابق، إنه يتم اختبار ثلاثة لقاحات ضد فيروس(كوفيد-19) في الهند، حيث بدأت كل من شركة "بهارات بيوتيك" و"زادوس كاديلا" المرحلة الثانية من تجارب اللقاح، والتي تقوم بتقييم فعالية وسلامة الدواء للمرضى الذين يعانون من مرض معين. كما سيجري المعهد الهندي للامصال تجارب سريرية للمرحلتين الثانية والثالثة م نلقاح فيروس كورونا الذي طورته جامعة أكسفورد في 17 مركزًا طبيًا.

وتحتل الهند المرتبة الثالثة عالميا بعد الولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وقد تم تسجيل الإصابة لدى أكثر من 2.3 مليون شخصا حتى هذا اليوم.

وسجلت وزارة الصحة الروسية يوم أمس الثلاثاء، أول لقاح في العالم ضد فيروس كورونا المستجد، الذي طوره مركز "غاماليا" الوطني لبحوث الأوبئة والأحياء الدقيقة بالتعاون مع صندوق الاستثمار المباشر الروسي.