سقوط صاروخ إسرائيلي على مناطق إسرائيلية محاذية لقطاع غزة

فتح الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء، تحقيقا بحادث سقوط صاروخ أطلقته مروحية إسرائيلية على إحدى البلدات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، وذلك خلال غارات نفذها سلاح الجو الإسرائيلي على أهداف تابعة لحركة "حماس" في قطاع غزة ردا على استمرار إطلاق البالونات التي تحمل مواد مشتعلة ومتفجرة.

القدس– سبوتنيك. وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي ، أفيخاي أدرعي، في بيان، "خلال الغارات الجوية التي شنها سلاح الجو الليلة الماضية في قطاع غزة تم إطلاق صاروخ من مروحية حربية لكنه وبسبب خلل سقط في منطقة غلاف غزة ولم ينفجر".

وأضاف أدرعي "سيتم إخلاء مخلفات الصاروخ في الساعات المقبلة وسيتم التحقيق في الحادث. لم تقع إصابات أو أضرار".

وبحسب القناة 11 الإسرائيلية فإن "الصاروخ تسبب بأضرار مادية لأحد المباني، وقد أغلق خبراء المتفجرات في الساعات الأخيرة المنطقة وعملوا على نقل الصاروخ إلى مكان آمن".

وشنت الطائرات الحربية الإسرائيلية سلسلة غارات على عدة أهداف في قطاع غزة فجر اليوم الأربعاء. وقالت مصادر محلية لمراسل وكالة "سبوتنيك"، إن "الغارات استهدفت مواقع للمقاومة الفلسطينية جنوب ووسط قطاع غزة محدثة أضراراً مادية".

هذا ولم تعلن وزارة الصحة الفلسطينية عن وقوع إصابات جراء القصف.

ويقوم سلاح الجو الإسرائيلي بشكل متكرر بشن غارات على مواقع في قطاع غزة ردا على ما يقوم به من يصفهم بـ "المخربين" من أنشطة ضد إسرائيل.

وليل الخميس الماضي قصف سلاح الجو الإسرائيلي موقعًا في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، في بيان، "أغارت طائرات حربية على بنية تحتية تحت أرضية تابعة لمنظمة حماس الإرهابية في شمال قطاع غزة ردًا على إطلاق البالونات الحارقة من قطاع غزة نحو الأراضي الإسرائيلية خلال اليوم".