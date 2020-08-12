لأول مرة منذ 11 عاما... رسميا بريطانيا في حالة ركود اقتصادي

يعاني الاقتصاد البريطاني من أكبر تراجع له على الإطلاق بين شهري أبريل/ نيسان ويونيو/ حزيران، حيث دفعت إجراءات إغلاق لمواجهة تقشي فيروس كورونا البلاد رسميا إلى الركود.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أن الاقتصاد البريطاني انكمش بنسبة 20.4% خلال هذه الفترة، مقارنة بالأشهر الثلاثة الأولى من العام.

وأوضحت أن إنفاق الأسر انخفض بعد أن صدرت أوامر بإغلاق المتاجر ، كما انخفض إنتاج المصانع وأرباح قطاع التشييد والبناء.

ودفعت هذه الإجراءات اقتصاد المملكة المتحدة إلى أول ركود له منذ عام 2009، وهو ما يعني تراجع الاقتصاد خلال 6 أشهر متتالية.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن الاقتصاد انتعش في يونيو/ حزيران الماضي، مع بدء رفع القيود الحكومية على التنقل.