وزير الخارجية اليوناني يلتقي نظيره الأمريكي في فيينا

يلتقي وزير الخارجية اليوناني، نيكوس ديندياس، نظيره الأمريكي، مارك بومبيو، يوم 14 آب/ أغسطس.

أثينا - سبوتنيك. أعلن المكتب الصحفي لوزارة الخارجية اليونانية، في بيان: "يلتقي وزير الخارجية، نيكوس ديندياس، يوم الجمعة 14 آب/ أغسطس في فيينا بوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو. وستتناول المباحثات التطورات في شرق المتوسط ​​بظل تصاعد الانتهاكات التركية".

هذا ويقوم وزير الخارجية الأمريكي، مارك بومبيو، بجولة إلى وسط وشرق أوروبا في الفترة مابين 11 إلى 15 آب/ أغسطس. حيث سيزور التشيك وسلوفينيا والنمسا وبولندا.

وتوترت العلاقات بين اليونان وتركيا بشكل حاد بعد قرار أنقرة إجراء مسوحات شرقي البحر المتوسط​​، التي تعتبرها اليونان منطقتها الاقتصادية الخالصة. وتأهبت القوات المسلحة اليونانية على خلفية ذلك.

وتطالب أثينا بعقد اجتماع استثنائي لمجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي.

ودعا وزير الخارجية اليوناني، تركيا يوم أمس، إلى مغادرة الجرف القاري لليونان على الفور وحذر من أن اليونان ستدافع عن سيادتها وحقوقها السيادية.

إلى ذلك صرح دندياس إن اليونان مستعدة بكل الوسائل حتى العسكرية للدفاع عن حقوقها السيادية في حالة انتهاك تركيا لها.

من جانبها ألقت تركيا باللوم على اليونان، في تدهور آخر في العلاقات بين البلدين.