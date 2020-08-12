إلهان عمر تفوز في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي الأمريكي

فازت عضوة مجلس النواب الأمريكي، إلهان عمر، في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في ولاية مينسوتا.

ويفسح هذا الفوز الطريق أمام خوضها السباق الانتخابي التشريعي في نوفمبر/ تشرين الثاني للحفاظ على مقعدها في الكونغرس.

وتغلبت إلهان عمر على زميلها في الحزب أنطوني ميلتون الذي تميزت حملته الانتخابية بالسخاء.

وتعد إلهان عمر واحدة من أول سيدتين مسلمتين في الكونغرس الأمريكي، كما عرفت بانتقادها لسياسيات الرئيس دونالد ترامب.

ونشرت عمر تغريدة قالت فيها: "في مينسوتا، نعم إن الأشخاص المنظمين سيتغلبون دوما على المال المنظم".

In Minnesota, we know that organized people will always beat organized money.



Tonight, our movement didn’t just win. We earned a mandate for change. Despite outside efforts to defeat us, we once again broke turnout records.



Despite the attacks, our support has only grown. — Ilhan Omar (@IlhanMN) August 12, 2020

​وتابعت: "الليلة، لم تنتصر حركتنا فقط. لقد حصلنا على تفويض للتغيير. على الرغم من الجهود الخارجية لهزيمتنا، فقد حطمنا مرة أخرى الأرقام القياسية في الإقبال. على الرغم من الهجمات، ازداد دعمنا".