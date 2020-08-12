الصحة العالمية: هناك تنسيق مستمر مع روسيا بشأن اللقاح المبتكر واحتمال اعتماده

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، أنها تقوم بتنسيق الجهود مع السلطات الروسي وعلماءها بشأن اللقاح الروسي المبتكر مؤخرا واحتمال اعتماده من قبلها بعد الدراسات العلمية الإضافية عليه.