برلمان إيران يرفض منح الثقة لوزير التجارة والصناعة المقترح

رفض البرلمان الإيراني، اليوم الأربعاء، منح الثقة للوزير المرشح لتولي حقيبة التجارة والصناعة والمعادن، حسين مدرس خياباني.

وذكرت وكالة "فارس" الإيرانية أن 140 نائبا رفضوا منح الثقة لمدرس خياباني، في مقابل تأييد 105 نوابا وامتناع 10، في التصويت الذي جرى في الجلسة العلنية للبرلمان، اليوم الاربعاء.

وأخطر رئيس المجلس، محمد باقر قاليباف، رئيس الجمهورية بضرورة اقتراح مرشح آخر لتولي حقيبة التجارة والصناعة والمعادن في أقرب وقت، نظرا لفشل نيل الوزير المقترح ثقة النواب ولتفادي شغور المنصب.

يذكر أن حسين مدرس خياباني تولى بالوكالة وزارة التجارة والصناعة والمعادن منذ 11 مايو/ أيار الفائت، خلفا للوزير المقال رضا رحماني، ومع عدم منحه الثقة البرلمانية اليوم، فان الفترة القانونية لتصريفه أعمال الوزارة قد انتهت.